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Espreso.tvОбществоНобелевскую премию по физике вручили за экзопланеты и черные дыры

Нобелевскую премию по физике вручили за экзопланеты и черные дыры


фото: reuters
В Стокгольме назвали имена лауреатов Нобелевской премии по физике

Об этом сообщается на странице премии в Twitter.

"Нобелевская премия 2019 года по физике была присуждена Джеймсу Пиблс" за теоретические открытия в физической космологии "и Мишелю Майору и Дидье Квелоцу" за открытие экзопланеты, вращающейся вокруг звезды солнечного типа ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в понедельник Нобелевская премия 2019 по физиологии и медицине была присуждена совместно Уильяму Г. Каелину-младшему, сэру Питеру Дж. Ратклиффу и Греггу Л. Семенце за их открытие о том, как клетки чувствуют и приспосабливаются к наличию кислорода.

В течение недели также станут известны лауреаты Нобелевских премий по химии (9 октября), литературы (10 октября), мира (11 октября) и экономики (14 октября).

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