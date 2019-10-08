НАТО должно благодарить, что ему "подарили" Украину - Лукашенко

8 октября, 2019, 18:08

НАТО должно спасибо сказать за то, что ему "подарили" Украине

Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Минске на международной конференции "Европейская безопасность: отойти от края пропасти", сообщает БЕЛТА.

Он напомнил, что Восток и Запад противостоят друг другу еще со времен Советского Союза, особенно в военной сфере. Это противостояние привело к событиям в Украине.

"Сегодня мы Украину просто "подарили" своим соперникам. Ну, разве не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нам просто спасибо сказать, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой", - сказал Лукашенко.

Президент подчеркнул, что сегодня конфликт в Украине еще можно решить, "потому что диагноз установлен".

"Как решить болезнь, тоже вроде бы все знаем, только надо начинать лечить. Нынешняя власть в Украине, президент - он, конечно же, не всемогущ. Ему ни внутри, ни снаружи никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том , что он хочет решить эту проблему", - отметил глава белорусского государства.

При этом Лукашенко считает, что решение вооруженного конфликта на Донбассе - это не главное.

"Главное заключается в том, какое "наследство" он (президент Украины, - ред.) получил с точки зрения экономики и общества, которое там сегодня сложилось. Там столько линий разграничения, что президенту одному с этим справиться, тем более, не имея тех полномочий, которые имеют президенты России, Беларуси, Казахстана и т.д. ", - констатировал белорусский лидер.

Лукашенко убежден, что если США не подключатся к решению этой проблемы, то даже Европа не способна будет помочь Украине. Хотя Евросоюз, предположил президент Беларуси, и сам в этом не особо заинтересован.

"Надо собраться, поговорить, подкорректировать планы. И надо действовать. Но, наверное, "большим" не хочется", - сказал он.

Лукашенко обратил внимание, что после переговоров с Зеленским убедился: украинская власть понимает, как решить конфликт в своей стране.

"Если Россия и Евросоюз (хотя бы они на первом этапе, еще Америка подключится) помогут решить этот конфликт, сохранить целостность и независимость Украины, эта проблема будет решена", - подчеркнул белорусский президент.

"Если мы потеряем пусть и неопытного, молодого Зеленского и эту власть в Украине (а это вполне может произойти, потому что слишком большое сопротивление внутри Украины и извне), то вместо этого получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать", - резюмировал Лукашенко .

Как сообщалось, выступая на пленарной сессии "В поисках повестки дня мира и сотрудничества для Европы", президент Беларуси отметил некоторый прогресс в решении конфликта в Украине, но в то же время призвал страны Европы употреблять более активные и действенные меры, чтобы остановить войну в соседней стране.

Лукашенко убежден, что способность урегулировать конфликт в Украине - важный тест для стран Европы.

"Это лакмусовая бумажка. Если мы можем что-то, давайте в нашем доме разберемся и решим эту проблему. Украинский конфликт - это не просто нам вызов, он требует решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны. Если нет - будем собираться , разговаривать, - сказал он. - Но толку будет мало".

Он напомнил, что недавно посетил Житомир, где проходил очередной белорусско-украинский форум регионов. "С президентом Владимиром Зеленским мы имели обстоятельный разговор по широкому кругу тем. Я почувствовал, что президент Украины - человек настоящий, крепкий, патриот своей родины. Нормальный, здравомыслящий политик, который хочет решить эту европейскую проблему, которая досталась ему в "наследство". он готов к тяжелым решениям для достижения мира. И мы его в этом поддерживаем", - рассказал Лукашенко.