На Столичном шоссе столкнулись Range Rover и Renault, есть пострадавший

8 октября, 2019, 09:21

Под Киевом на Столичном шоссе произошло ДТП, в котором пострадал человек

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Отмечается, что на дороге не разминулись 2 автомобиля - Renault Kangoo и Range Rover. Кто именно из участников аварии выехал на встречную полосу, пока неизвестно, но после удара машины разлетелись в разные стороны, поэтому механизм ДТП устанавит следствие.

В результате столкновения пострадал водитель Renault - его госпитализировали врачи скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести.

На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.

Киевлян предупреждают, что на Столичном шоссе из-за аварии образовалась многокилометровая пробка по направлению к столице.