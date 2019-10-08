На Столичном шоссе столкнулись Range Rover и Renault, есть пострадавший
8 октября, 2019, 09:21
Под Киевом на Столичном шоссе произошло ДТП, в котором пострадал человек
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
Отмечается, что на дороге не разминулись 2 автомобиля - Renault Kangoo и Range Rover. Кто именно из участников аварии выехал на встречную полосу, пока неизвестно, но после удара машины разлетелись в разные стороны, поэтому механизм ДТП устанавит следствие.
В результате столкновения пострадал водитель Renault - его госпитализировали врачи скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести.
На месте работают патрульные полицейские и следственно-оперативная группа.
Киевлян предупреждают, что на Столичном шоссе из-за аварии образовалась многокилометровая пробка по направлению к столице.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-