На Ривненщине произошла жестокая драка между футболистами и болельщиками
8 октября, 2019, 19:32
После матча районного чемпионата, в Ривненской области, футболисты и болельщики жестко "обсудили" результат встречи
Об этом сообщает Champion.
После поединка районного чемпионата в Ривненской области, между "Славией-2" и РОКО, футболисты гостей жестоко подрались с собственными болельщиками. К счастью, в драке никто серьезно не пострадал.
РОКО проиграл в этом матче со счетом 5:1, что вероятно и стало причиной ссоры между фанатами и футболистами.
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