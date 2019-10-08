На Ривненщине произошла жестокая драка между футболистами и болельщиками

8 октября, 2019, 19:32

После матча районного чемпионата, в Ривненской области, футболисты и болельщики жестко "обсудили" результат встречи

Об этом сообщает Champion.

После поединка районного чемпионата в Ривненской области, между "Славией-2" и РОКО, футболисты гостей жестоко подрались с собственными болельщиками. К счастью, в драке никто серьезно не пострадал.

РОКО проиграл в этом матче со счетом 5:1, что вероятно и стало причиной ссоры между фанатами и футболистами.