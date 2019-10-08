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Espreso.tvОбществоНа Николаевщине в ДТП погибли руководители областной полиции

На Николаевщине в ДТП погибли руководители областной полиции

В результате ДТП погибли заместитель начальника ГУНП - начальник криминальной полиции полковник полиции Сергей Сидоренко и врио начальника УПН ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко

Об этом сообщает пресс служба полиции Николаевщины в Facebook.

Отмечается, что утром 8 октября на автодороге "Херсон - Николаев" вблизи с. Шевченково Витовского района произошло столкновение автомобилей ТОYОТА и Lexus.

В результате ДТП в автомобиле ТОYОТА погибли заместитель начальника - начальник криминальной полиции ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Сидоренко и врио начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко, которые ехали в направлении г. Николаева.

С места происшествия водитель Lexus был госпитализирован.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких лиц".

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Фото: Facebook Вячеслав Аброськин:

 

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