На КП "Армянск" задержали крымскотатарского правозащитника

8 октября, 2019, 07:55

Российские пограничники на пункте пропуска "Армянск" на админгранице с Херсонской областью задержали крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова

Как сообщил адвокат Маммет Мамбетов, затем его отпустили.

Мамбетов отметил, что задерживали Джеппарова, когда он направлялся на материковую Украину. Других подробностей инцидента пока нет, как и комментариев соответствующих ведомств аннексированного Крыма по этому поводу.