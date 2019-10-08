 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоНа КП "Армянск" задержали крымскотатарского правозащитника

На КП "Армянск" задержали крымскотатарского правозащитника

Российские пограничники на пункте пропуска "Армянск" на админгранице с Херсонской областью задержали крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова

Как сообщил адвокат Маммет Мамбетов, затем его отпустили.

Мамбетов отметил, что задерживали Джеппарова, когда он направлялся на материковую Украину. Других подробностей инцидента пока нет, как и комментариев соответствующих ведомств аннексированного Крыма по этому поводу.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 октября, 2019 вторник

7 октября, 2019 понедельник

больше новостей

8 октября, 2019 вторник

7 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать