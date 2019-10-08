На КП "Армянск" задержали крымскотатарского правозащитника
8 октября, 2019, 07:55
Российские пограничники на пункте пропуска "Армянск" на админгранице с Херсонской областью задержали крымского правозащитника Абдурешита Джеппарова
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