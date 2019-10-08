На Херсонщине подожгли дом судей Чаплинского и Новокаховского судов

8 октября, 2019, 14:43

В поселке Малокаховка горел дом, принадлежащий супругам судей

Об этом сообщили в пресс-служб полиции Херсонщины.

Сегодня около трех часов ночи в "Единый центр 102" полиции Херсонщины позвонил житель с. Малокаховка и сообщил, что горит соседский дом. На месте происшествия полицейские установили, что в доме живут супруги, которые работают судьями. В течение двух часов сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар. Никто из хозяев не пострадал.

По словам начальника Каховского отдела полиции Алексея Войчека, предварительно установлено, что пожар возник в результате поджога - на месте были обнаружены бутылки с остатками легковоспламеняющегося вещества. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.378 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества судьи, народного заседателя или присяжного".

Основной версией следствия является совершение преступления в связи со служебной деятельностью пострадавших. Проводятся следственно-розыскные мероприятия по установлению причастных к совершению преступления. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.