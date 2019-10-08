Министр энергетики США Перри на этой неделе встретится с украинскими чиновниками, - СМИ

8 октября, 2019, 11:22

Министр энергетики США Рик Перри на этой неделе встретится с украинскими официальными лицами

Об этом сообщает Politico.

Перри на этой неделе находится в Европе. Он приехал в Литву в воскресенье на встречу по вопросам "регионального сотрудничества в области энергетики в области ядерных, возобновляемых источников энергии и ископаемых топлив".

Находясь там, он также планировал встретиться с чиновниками, чтобы продолжить работу по недавнему меморандуму о взаимопонимании, подписанному между США, Польшей и Украиной по развитию инфраструктуры природного газа.

Рик Перри встретится с украинцами на фоне новых материалов, которые свидетельствуют о том, что он был задействован активнее, чем ранее было известно, в усилиях президента Дональда Трампа о давлении на чиновников в Киеве.

Поездка Перри происходит через несколько дней после того, как демократы из парламента требуют от вице-президента Майка Пенса предоставить все сообщения и документы, связанные с встречами и поездками, связанными с Перри, в рамках более широкой просьбы о документах, в частности о его майской поездке в Киев на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского.

Источники рассказали, что нет признаков того, что Перри прямо призвал украинских чиновников расследовать бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера, но говорят, что Перри играл активную роль в усилиях администрации Трампа по формированию решений новоизбранного правительства Зеленского.

По информации Associated Press, Перри предлагал Зеленскому ввести в состав правления "Нафтогаза" американцев.

Перри, со своей стороны, говорил в эфире CBN News в пятницу, что ни Байден, ни его сын не были "упомянуты" на его встречах с Украиной.

Также, по данным СМИ, Трамп заявил республиканцам Палаты о том, что позвонил Зеленскому исключительно по просьбе Перри. "Единственная причина, почему я позвонил, это потому, что Рик попросил меня. Что-то о заводе СПГ", - сказал один источник Axios, вспоминая комментарии президента. Стоит отметить, что транскрипция Белого дома со звонка не упоминает СПГ, однако Зеленский коротко отметил "сотрудничество по вопросам энергетической независимости".