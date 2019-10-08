Миллион для защитника: участник войны на Востоке, майор Вооруженных Сил Украины выиграл 1 млн гривень в лотерею "Лото-Забава"

8 октября, 2019, 11:41

За чеком на желанную сумму человек со своей женой приехал в столицу

Сергей Дмитришин признался жене Лилии, что играет в "Лото-Забава", только после выигрыша 1 миллиона гривень. И сначала не поверила. 5-6 октября 2019 г. супруги приехали в Киев для участия в программе "Два дня из жизни миллионера" от "Клуба Миллионеров "М.С.Л.".

Привычку играть в лотерею Сергей перенял от родителей. Сам билеты онлайн он начал покупать за два месяца до выигрыша. Несколько раз выигрывал незначительные суммы - до сотни гривень. Новоиспеченный миллионер говорит: главное верить в себя, потому что если веры нет, то нет и смысла играть.

Супруги хотят приобрести новенький автомобиль, собственную квартиру и обустроить в ней детскую комнату. А потом - осуществят заветную мечту - путешествовать по Украине.

Бранч с ведущим программы "Лото-Забава", участие в прямом эфире любимой лотереи украинский, комфортабельный отель, построенный на деньги от лотерей, угощение в известных столичных ресторанах, белый лимузин в качестве личного транспорта в течение уик-энда, профессиональная фотосессия - все это подарил супругам оператор государственных лотерей "М.С.Л". Лилия и Сергей пожелали посетить также Музей истории Украины во Второй мировой войне. Там их ждала эксклюзивная экскурсия. Исследователи собрали почти 9000 экспонатов, чтобы показать, что происходило на территории Украины во времена войны. Впрочем, больше всего военного зацепил новый музейный проект - "Украинский Восток" - о современной войне. "Был у нас боевой офицер, прошедший афганскую войну. Майор Майстрюк. В первом бою, в который попал наше подразделение, к сожалению, он погиб. Диверсионная группа хотела захватить наш блокпост. Дали им отпор. Во время минометного обстрела зацепило и меня осколком", - вспоминает Сергей Дмитришин. Возможно, выигранный миллион - своеобразная благодарность судьбе Сергею за то, что защищал свое государство ...

После экскурсии по музею миллионеры отправились на прогулку по столице. Сергей и Лилия говорят - играть в лотерею не перестанут, а через несколько месяцев планируют вернуться уже за джекпотом "Лото-Забава" в размере 3 млн гривень.

Напомним, что за 20 лет в Украине появилось уже 342 миллионера этой лотереи.