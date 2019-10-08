Легендарный хоккейный голкипер собирается в президенты Чехии
8 октября, 2019, 17:27
Легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек признался, что подумывает о том, чтобы принять участие в президентских выборах в Чехии
Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.
Знаменитый вратарь сборной Чехии Доминик Гашек рассказал об интересе к политической деятельности и анонсировал возможное участие в борьбе за пост президента страны.
"Борьба за пост президента Чехии? Я интересуюсь политикой, хотел бы изучить этот предмет. Но в следующем году я ничего не хотел бы менять в жизни. Я говорю о своем бизнесе по производству напитков. Однако через три года посмотрим, чем я буду заниматься" , - рассказал хоккеист.
Доминик Гашек является чемпионом Олимпийских игр-1998 в Нагано, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз" и членом Зала хоккейной славы.
- В 2017 году легендарный нападающий "ПСЖ" и "Милана" Джордж Веа был избран президентом в своей родной стране.
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