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Espreso.tvСпортЛегендарный хоккейный голкипер собирается в президенты Чехии

Легендарный хоккейный голкипер собирается в президенты Чехии


фото: nhl.com
Легендарный хоккейный вратарь Доминик Гашек признался, что подумывает о том, чтобы принять участие в президентских выборах в Чехии

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Знаменитый вратарь сборной Чехии Доминик Гашек рассказал об интересе к политической деятельности и анонсировал возможное участие в борьбе за пост президента страны.

"Борьба за пост президента Чехии? Я интересуюсь политикой, хотел бы изучить этот предмет. Но в следующем году я ничего не хотел бы менять в жизни. Я говорю о своем бизнесе по производству напитков. Однако через три года посмотрим, чем я буду заниматься" , - рассказал хоккеист.

Доминик Гашек является чемпионом Олимпийских игр-1998 в Нагано, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз" и членом Зала хоккейной славы.

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