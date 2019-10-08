Лауреат Канн снял тизер нового фильма в украинских Карпатах

8 октября, 2019, 18:54

В с. Криворивня Верховинского района Ивано-Франковской области завершились съемки тизера художественного фильма "Винценз"

Снимали в украинских Карпатах, а также в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины. Режиссер - польский кинематографист Ян Кидава-Блонский, лауреат Каннского кинофестиваля (премия Фипресси за фильм "Розочка", премия Золотые орлы за фильм "Звезды"), оператор - Лукаш Гутт.

Художественный фильм "Винценз" - это будущий масштабный байопик польско-украинского производства, история жизни "Гомера" Гуцульщины, автора гуцульского эпоса "На высокій полонині" Станислава Винценза - писателя и философа. Сценарий фильма в 2018 году при поддержке УКФ создали украинские драматурги Наталья Ворожбит ("Киборги") и Макс Курочкин. Проект препродакшн реализует ОО "Всеукраинский демократический форум" при поддержке Украинского культурного фонда.

Тизер будущего фильма касается нескольких ключевых сцен из жизни поляка с гуцульским сердцем - Станислава Винценза. Воспроизведены, в частности, детские воспоминания писателя - воспитание няней-гуцулкой, драматическая романтика отношений с двумя женщинами, написанные книги. Центральной сценой тизера является пешее бегство за границу - в Венгрию, которое Винценз совершил вместе с двумя женами и детьми от двух браков в сопровождении знахаря, когда ему начала всерьез угрожать машина советских репрессий.

Роль Станислава Винценза в тизере исполняет украинский актер Олег Драч. В роли няни Винценза - звезда украинского фолка Нина Матвиенко, народная артистка Украины. В роли жены Винценза Ирэны - Мария Гурская, ведущая телеканала Еспрессо, звезда польского фильма "Дочки Счастья" реж.Марты Месарош. Первую жену, Лену, играет украинская актриса Галина Свята. Гуцул - Евгений Малуха. Дочь Винценза Барбара - 4-летняя Вера Горда. Анджей - Даниил Бочков, Стас - Алексей Серветников, маленький Станислав - Тимофей Дмитриенко.

Линейный продюсер фильма - лидер по копродукции в отечественном кинематографе Анна Паленчук (копродукцийные х/ф "Estalgia" - реж.Д.Онищенко (Украина-Германия-Сербия), "Мариуполис", реж. Мантас Кведаравичус (Литва-Украина-Германия-Франция ), "Номера" реж. О.Сенцов, А-Сейтаблаев (Украина-Польша), д/ф "Родные" реж.В.Манського (Украина-Германия-Эстония-Латвия) и др.). Второй продюсер - Николай Шевченко ( "Украденное счастье", реж.А.Дончик).

Тизер художественного фильма "Винценз", который реализует при поддержке Украинского культурного фонда ОО "Всеукраинский демократический форум", будет готов в конце октября - продолжается постпродакшн.

Работа над полнометражным фильмом начнется на основании препродакшна, осуществленного при поддержке УКФ, в 2020 году.

Фото: Диана Горда