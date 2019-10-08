Instagram выключит функцию, позволявшую следить за пользователями

8 октября, 2019, 15:45

Социальная сеть Instagram отказалась от вкладки "Подписки", которая позволяла отслеживать действия аккаунтов, на которые пользователь был подписан

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch

"Вкладка "Подписки" была пустой, поэтому ее игнорировали пользователи Instagram - ряд людей забыл или даже никогда не знал, что она вообще существовала", - говорится в сообщении.

Благодаря этой функции люди могли просматривать активность того, на кого они подписаны. Например, кому те ставят лайки и комментируют сообщения, или на кого подписываются.

Окончательно вкладка исчезнет до 13 октября. Теперь при нажатии на "сердечко" будут показаны только активности, связанные с профилем пользователя.