Instagram выключит функцию, позволявшую следить за пользователями
8 октября, 2019, 15:45
Социальная сеть Instagram отказалась от вкладки "Подписки", которая позволяла отслеживать действия аккаунтов, на которые пользователь был подписан
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.
"Вкладка "Подписки" была пустой, поэтому ее игнорировали пользователи Instagram - ряд людей забыл или даже никогда не знал, что она вообще существовала", - говорится в сообщении.
Благодаря этой функции люди могли просматривать активность того, на кого они подписаны. Например, кому те ставят лайки и комментируют сообщения, или на кого подписываются.
Окончательно вкладка исчезнет до 13 октября. Теперь при нажатии на "сердечко" будут показаны только активности, связанные с профилем пользователя.
Напомним, Instagram выпустил 4 эпизода документального сериала "Без фильтров", снятого в вертикальном формате
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