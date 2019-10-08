Грымчака оставили под стражей, - жена

8 октября, 2019, 14:04

Печерский районный суд Киева оставил под стражей бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака

Об этом сообщила его жена Юлия в Facebook.

"Грымчака оставили под стражей!", - говорится в ее сообщении.

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