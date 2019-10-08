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Espreso.tvОбществоГрымчака оставили под стражей, - жена

Грымчака оставили под стражей, - жена


фото: censor.net
Печерский районный суд Киева оставил под стражей бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака

Об этом сообщила его жена Юлия в Facebook.

"Грымчака оставили под стражей!", - говорится в ее сообщении.

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  • Напомним, 14 августа 2019 г. задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко на взятке в $480 тыс. Овдиенко тоже взят под стражу .
  • Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решения в его пользу. Эксперты не исключают, что новая власть таким образом стремится "найти подход" к действующему генпрокурору Юрию Луценко.
  • Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаруженные полмиллиона долларов - это "календарики" .
  • НАБУ показало схемы договоренностей и движения средств. Инфографика .
  • Вечером 16 августа суд в Чернигове арестовал Грымчака на 2 месяца с правом на залог

 

 

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