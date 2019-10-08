Грымчака оставили под стражей, - жена
8 октября, 2019, 14:04
Печерский районный суд Киева оставил под стражей бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака
Об этом сообщила его жена Юлия в Facebook.
"Грымчака оставили под стражей!", - говорится в ее сообщении.
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- Напомним, 14 августа 2019 г. задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака, а также брата его жены Игоря Овдиенко на взятке в $480 тыс. Овдиенко тоже взят под стражу .
- Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решения в его пользу. Эксперты не исключают, что новая власть таким образом стремится "найти подход" к действующему генпрокурору Юрию Луценко.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаруженные полмиллиона долларов - это "календарики" .
- НАБУ показало схемы договоренностей и движения средств. Инфографика .
- Вечером 16 августа суд в Чернигове арестовал Грымчака на 2 месяца с правом на залог
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