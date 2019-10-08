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Espreso.tvОбществоГПУ начала уголовное дело против чиновников Минобороны из-за хищения 84 млн грн на строительстве корветов

ГПУ начала уголовное дело против чиновников Минобороны из-за хищения 84 млн грн на строительстве корветов


фото: odessa.dozor
Главный военный прокурор начал уголовное производство относительно возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, приведшего к потере 84,5 млн грн бюджетных средств при создании и закупке корабля класса "корвет"

Об этом сообщает пресс служба ГПУ.

Генеральная прокуратура Украины проводит последовательный аудит приоритетных открытых и закрытых уголовных производств, которые имеют особое значение, учитывая общественный интерес. По результатам этих проверок принимаются процессуальные решения, в том числе по объединению разрозненных уголовных производств, отмене закрытия уголовных производств и при необходимости они направляются следственным органам по подследственности.

Так, по итогам аудита использования бюджетных средств Министерством обороны по государственному оборонному заказу, 7 октября 2019 года Главный военный прокурор начал уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, что привело к потере 84,5 млн грн бюджетных средств, при выполнении Государственной программы создания и закупки корабля класса "корвет".

Предварительно факты злоупотребления оценены как содержащие признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Проведение досудебного расследования поручено НАБУ.

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