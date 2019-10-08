ГПУ начала уголовное дело против чиновников Минобороны из-за хищения 84 млн грн на строительстве корветов
Об этом сообщает пресс служба ГПУ.
Генеральная прокуратура Украины проводит последовательный аудит приоритетных открытых и закрытых уголовных производств, которые имеют особое значение, учитывая общественный интерес. По результатам этих проверок принимаются процессуальные решения, в том числе по объединению разрозненных уголовных производств, отмене закрытия уголовных производств и при необходимости они направляются следственным органам по подследственности.
Так, по итогам аудита использования бюджетных средств Министерством обороны по государственному оборонному заказу, 7 октября 2019 года Главный военный прокурор начал уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, что привело к потере 84,5 млн грн бюджетных средств, при выполнении Государственной программы создания и закупки корабля класса "корвет".
Предварительно факты злоупотребления оценены как содержащие признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).
Проведение досудебного расследования поручено НАБУ.
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