Госдеп США запретил послу в ЕС появляться перед Конгрессом, - СМИ

8 октября, 2019, 16:41

Впутанному в скандал с Украиной послу США в ЕС Гордону Сондленду приказано не появляться на запланированное интервью с комитетами Палаты

Об этом сообщает NBC News.

Гордону Сондленду, послу США в Европейском Союзе, приказано не появляться 8 октября на запланированное интервью с комитетами Палаты, которые ведут расследование по импичменту президента Дональда Трампа.

Сондленд является одной из ключевых фигур в расследовании, возглавляемом демократами Палаты представителей, о том, должен ли Трамп быть подвергнут импичменту за давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского, чтобы расследовать дело против своего политического соперника Джо Байдена и его сына Хантера.

"Сегодня утром Государственный департамент США приказал послу Гордону Сондленду не являться на его запланированное интервью перед Общим комитетом Палаты представителей США, - сообщил адвокат Сондленда Роберт Лускин. - Посол Сондленд ранее добровольно согласился появиться сегодня без необходимости повестки в суд, чтобы быстро ответить на вопрос Комитета".

Лускин отметил, что как действующий посол США в ЕС и сотрудник Госдепартамента, посол Сондленд обязан следовать указанию Департамента. Адвокат добавил, что Сондленд "крайне разочарован, что он не сможет сегодня дать показания".

Лускин отметил, что Сондленд приехал в столицу США из Брюсселя, "чтобы подготовиться к своим показаниям и быть в состоянии ответить на вопросы Комитета".

Согласно жалобе информатора, Сондленд вместе с бывшим спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером давал советы Зеленскому, что делать с требованиями американского президента.