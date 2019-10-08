Финалист ЛЧ планирует зимой устроить распродажу
8 октября, 2019, 16:55
Финалист Лиги чемпионов "Тоттенхэм" из Англии зимой выставит на трансфер пятерых игроков основы
Об этом сообщает The Times.
Английский "Тоттенхэм" готов расстаться сразу с несколькими футболистами основы, во время зимнего трансферного окна. Лондонцы готовы продать защитников Сержа Орье и Дэнни Роуза, а также полузащитников Эрика Дайера, Кристиана Эриксена и Виктора Ваньяму.
Инициатором распродажи выступает главный тренер команды Почеттино, который недоволен результатами "Тоттенхэма" на старте нынешнего сезона. После 8-го тура лондонцы занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии и имеют 11 пунктов.
- 26 сентября появились слухи, что известный итальянский тренер Массимилано Аллегри может возглавить английский футбольный клуб "Тоттенхэм".
- 1 июня в Мадриде в английском финале Лиги чемпионов "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм".
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