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Espreso.tvСпортФиналист ЛЧ планирует зимой устроить распродажу

Финалист ЛЧ планирует зимой устроить распродажу


фото: AP
Финалист Лиги чемпионов "Тоттенхэм" из Англии зимой выставит на трансфер пятерых игроков основы

Об этом сообщает The Times.

Английский "Тоттенхэм" готов расстаться сразу с несколькими футболистами основы, во время зимнего трансферного окна. Лондонцы готовы продать защитников Сержа Орье и Дэнни Роуза, а также полузащитников Эрика Дайера, Кристиана Эриксена и Виктора Ваньяму.

Инициатором распродажи выступает главный тренер команды Почеттино, который недоволен результатами "Тоттенхэма" на старте нынешнего сезона. После 8-го тура лондонцы занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии и имеют 11 пунктов.

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