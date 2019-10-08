Финалист ЛЧ планирует зимой устроить распродажу

8 октября, 2019, 16:55

Финалист Лиги чемпионов "Тоттенхэм" из Англии зимой выставит на трансфер пятерых игроков основы

Об этом сообщает The Times.

Английский "Тоттенхэм" готов расстаться сразу с несколькими футболистами основы, во время зимнего трансферного окна. Лондонцы готовы продать защитников Сержа Орье и Дэнни Роуза, а также полузащитников Эрика Дайера, Кристиана Эриксена и Виктора Ваньяму.

Инициатором распродажи выступает главный тренер команды Почеттино, который недоволен результатами "Тоттенхэма" на старте нынешнего сезона. После 8-го тура лондонцы занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии и имеют 11 пунктов.