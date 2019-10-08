ЕС и ЕБРР выделят украинским банкам 70 млн евро для кредитования малого бизнеса
Как сообщает "Интерфакс-Украина" .
В частности, Райффайзен Банк Аваль получит кредит в гривне в эквиваленте 25 млн евро, ПроКредит Банк - в эквиваленте 20 млн евро, ОТП Банк - в эквиваленте $25 млн.
Общий лимит программы составляет в эквиваленте около 120 млн евро
"Эти средства будут предоставлять на инвестиции, а также для целей оборотного капитала МСП, которые являются двигателем местной экономики и создали почти 80% рабочих мест в стране", - отметили в ЕБРР.
Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроны после подписания документов сообщил, что в рамках программы могут получить финансирование около 1,2 тыс. малых и средних предприятий страны.
"Это прекрасный пример сотрудничества между украинскими коммерческими банками и европейскими институтами. Около 1,2 тыс. малых и средних предприятий получат пользу от таких соглашений. Это произойдет благодаря сети банков, с которыми мы работаем. Поскольку мы работаем с тремя банками, рассчитываем на покрытие 10% рынка малых и средних предприятий ", - сказал он.
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