ЕС и ЕБРР выделят украинским банкам 70 млн евро для кредитования малого бизнеса

8 октября, 2019, 16:53

Райффайзен Банк Аваль, ПроКредит Банк и ОТП Банк (все - Киев) подписали с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Евросоюзом кредитное соглашение для финансирования местных малых предприятий (МСП) в гривне на общую сумму в эквиваленте почти 70 млн евро в рамках программы EU4Business

Как сообщает "Интерфакс-Украина" .

В частности, Райффайзен Банк Аваль получит кредит в гривне в эквиваленте 25 млн евро, ПроКредит Банк - в эквиваленте 20 млн евро, ОТП Банк - в эквиваленте $25 млн.

Общий лимит программы составляет в эквиваленте около 120 млн евро

"Эти средства будут предоставлять на инвестиции, а также для целей оборотного капитала МСП, которые являются двигателем местной экономики и создали почти 80% рабочих мест в стране", - отметили в ЕБРР.

Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроны после подписания документов сообщил, что в рамках программы могут получить финансирование около 1,2 тыс. малых и средних предприятий страны.

"Это прекрасный пример сотрудничества между украинскими коммерческими банками и европейскими институтами. Около 1,2 тыс. малых и средних предприятий получат пользу от таких соглашений. Это произойдет благодаря сети банков, с которыми мы работаем. Поскольку мы работаем с тремя банками, рассчитываем на покрытие 10% рынка малых и средних предприятий ", - сказал он.