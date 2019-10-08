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Espreso.tvМирЕС может ослабить санкции против России в случае прогресса на встрече "нормандской четверки", - журналист

ЕС может ослабить санкции против России в случае прогресса на встрече "нормандской четверки", - журналист


фото: zaxid.net
Европейский союз может ослабить санкции против России, если на саммите "нормандской четверки" участники достигнут определенного прогресса

Об этом пишет журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

"Я понимаю, что экономические санкции ЕС против России, скорее всего, будут продлены в декабре, но если на переговорах в "нормандском формате" будет достигнут определенный прогресс, некоторые "менее строгие" санкции, такие как возобновление регулярных саммитов Россия-ЕС ( приостановлены с 2014 года), могут быть отменены", - написал он.

  • Напомним, Пристайко заявил, что Российская Федерация ищет новые поводы, чтобы встреча лидеров четырех стран в нормандском формате не состоялась. По его словам, Россия демонстрирует неготовность принять участие в саммите "нормандской четверки".
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