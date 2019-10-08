ЕС может ослабить санкции против России в случае прогресса на встрече "нормандской четверки", - журналист

8 октября, 2019, 15:29

Европейский союз может ослабить санкции против России, если на саммите "нормандской четверки" участники достигнут определенного прогресса

Об этом пишет журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

"Я понимаю, что экономические санкции ЕС против России, скорее всего, будут продлены в декабре, но если на переговорах в "нормандском формате" будет достигнут определенный прогресс, некоторые "менее строгие" санкции, такие как возобновление регулярных саммитов Россия-ЕС ( приостановлены с 2014 года), могут быть отменены", - написал он.

I understand that the EU's economic sanctions against #Russia most probably will be prolonged in Dec but if there is some progress in the Normandy talks, some "lesser" sanctions like the re-start of regular EU-Russia summits (suspended since 2014) might happen. #Ukraine - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 8, 2019