Джекпот, который должен быть сорван – кто-то обязательно должен выиграть €190 миллионов сегодня вечером

8 октября, 2019, 10:00

Никогда еще второй приз не был таким притягательным!

Джекпот EuroMillions на сумму €190 миллионов аккумулировал 4 раза после того, как достиг максимальной отметки! Это означает, что по результатам предстоящего тиража, который состоится сегодня вечером, приз должен быть сорван, в противном случае сумма джекпота будет поделена между победителями второй призовой категории!

Сегодня вечером крупнейшая транснациональная лотерея Европы EuroMillions предлагает джекпот в размере 190 миллионов евро. Это не только крупнейший лотерейный приз в Европе, но и самый большой лотерейный приз в мире.

Если вы уверены, что выиграть такой гигантский лотерейный приз Европы, находясь в Украине, невозможно, попробуйте первый в мире сервис по продаже официальных лотерейных билетов, Thelotter.com, благодаря которому вы можете приобрести лотерейные билеты, как если бы вы лично находились в Европе!

Как украинцы могут участвовать в тираже ЕвроМиллионов?

Граждане Украины могут участвовать в лотерейных тиражах ЕвроМиллионов наравне с резидентами стран-участниц. Чтобы стать участником супер-розыгрыша, необходимо выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).

Играть в ЕвроМиллионы онлайн довольно просто - зарегистрируйтесь на сайте и заполните лотерейный билет. Вся процедура займет не более пяти минут, и вскоре после оплаты билета вы увидите сканированную копию вашего билета в вашем личном кабинете.

Шаг 1: Создайте аккаунт на сайте TheLotter

Создайте аккаунт на сайте TheLotter Шаг 2: Выберите участие в супер-тираже ЕвроМиллионов и отметьте пять номеров от 1 до 50, а также две "Лаки Стар" от 1 до 12.

Выберите участие в супер-тираже ЕвроМиллионов и отметьте пять номеров от 1 до 50, а также две "Лаки Стар" от 1 до 12. Шаг 3: Получите скан фактического билета, приобретенного от вашего имени в ваш личный аккаунт на сайте и ждите результатов тиража. В случае выигрыша, служба поддержки клиентов незамедлительно уведомит вас об этом!

В соответствии с правилами европейской лотереи, билеты приобретаются сотрудниками локального офиса TheLotter.com на территории Испании и хранятся в специализированных сейфах до востребования.

Чтобы сыграть в эту удивительную лотерею и получить шанс выиграть джекпот знаменитой межнациональной европейской лотереи, приобретайте билеты ЕвроМиллионов уже сегодня.

