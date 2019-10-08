Джекпот, который должен быть сорван – кто-то обязательно должен выиграть €190 миллионов сегодня вечером
Джекпот EuroMillions на сумму €190 миллионов аккумулировал 4 раза после того, как достиг максимальной отметки! Это означает, что по результатам предстоящего тиража, который состоится сегодня вечером, приз должен быть сорван, в противном случае сумма джекпота будет поделена между победителями второй призовой категории!
Сегодня вечером крупнейшая транснациональная лотерея Европы EuroMillions предлагает джекпот в размере 190 миллионов евро. Это не только крупнейший лотерейный приз в Европе, но и самый большой лотерейный приз в мире.
Если вы уверены, что выиграть такой гигантский лотерейный приз Европы, находясь в Украине, невозможно, попробуйте первый в мире сервис по продаже официальных лотерейных билетов, Thelotter.com, благодаря которому вы можете приобрести лотерейные билеты, как если бы вы лично находились в Европе!
Как украинцы могут участвовать в тираже ЕвроМиллионов?
Граждане Украины могут участвовать в лотерейных тиражах ЕвроМиллионов наравне с резидентами стран-участниц. Чтобы стать участником супер-розыгрыша, необходимо выбрать пять основных номеров (1-50) и два номера "лаки стар" (1-12).
Играть в ЕвроМиллионы онлайн довольно просто - зарегистрируйтесь на сайте и заполните лотерейный билет. Вся процедура займет не более пяти минут, и вскоре после оплаты билета вы увидите сканированную копию вашего билета в вашем личном кабинете.
- Шаг 1: Создайте аккаунт на сайте TheLotter
- Шаг 2: Выберите участие в супер-тираже ЕвроМиллионов и отметьте пять номеров от 1 до 50, а также две "Лаки Стар" от 1 до 12.
- Шаг 3: Получите скан фактического билета, приобретенного от вашего имени в ваш личный аккаунт на сайте и ждите результатов тиража. В случае выигрыша, служба поддержки клиентов незамедлительно уведомит вас об этом!
В соответствии с правилами европейской лотереи, билеты приобретаются сотрудниками локального офиса TheLotter.com на территории Испании и хранятся в специализированных сейфах до востребования.
Чтобы сыграть в эту удивительную лотерею и получить шанс выиграть джекпот знаменитой межнациональной европейской лотереи, приобретайте билеты ЕвроМиллионов уже сегодня.
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