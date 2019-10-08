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Espreso.tvОбществоДвое членов НКРЭКУ подали в отставку

Двое членов НКРЭКУ подали в отставку

Члены Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) Александр Формагей и Евгений Маглеваный решили выйти из состава комиссии
Об этом заявил Александр Формагей в своем Facebook.
 
Формагей заявил, что таким образом они дают возможность президенту Зеленскому перезагрузить регуляторный орган.
 
"Друзья, хотим сообщить вам, что мы с Евгением решили уйти из комиссии, чтобы дать возможность президенту Украины перезагрузить регуляторный орган новыми людьми и идеями. Хотим поблагодарить всех за совместную работу и поддержку. Надеемся, что регулятор сохранит свой независимый статус в новом законе. свое будущее пока связываем с обучением", - написал Формагей.
 
В состав НКРЭКУ должны входить семь членов, включая главу регулятора. После ухода Формагея и Маглеванного в комиссии, кроме ее председателя Оксаны Кривенко, останется также Елена Антонова и Дмитрий Коваленко.
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Напомним, по словам председателя САП Холодницкий, экс-глава НКРЭКУ Вовк скрывается в Брюсселе.
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