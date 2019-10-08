Дубилет запустил сервис, который позволит всем желающим мониторить изменения в государственных предприятиях
Об этом министр правительства Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.
"Мы запустили вместе с Opendatabot новый сервис. Он сделает наше государство прозрачным. Как вы знаете, в нашей стране много государственных предприятий. Слишком много. Если быть точным, 3654 штуки. На прошлой неделе Рада приняла закон, который открывает возможность для их приватизации (кроме нескольких) .Теперь каждый гражданин, журналист, активист может начать мониторить изменения, которые происходят со всеми этими компаниями - смена собственников, руководства, налогового статуса, судебные дела и т.д.", - рассказал Дубилет.
Отмечается, что чтобы подписаться на сервис, надо открыть Opendatabot в Telegram, Viber или Facebook и написать "Государственные компании". При любом изменении в мессенджер будет направляться сообщения.
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