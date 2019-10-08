Добровольцы планируют занять позиции ВСУ в случае отвода войск

8 октября, 2019, 15:08

Заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт заявил, что добровольцы займут позиции ВСУ, если произойдет отвод войск на Донбассе

Об этом Гергерт сказал в эфире программы "PRIME: Муждабаев" на канале ATR.

"Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не уйдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысячи человек", - отметил заместитель командира Украинской добровольческой армии .

Он отметил, что через "добровольцев" прошли около 20 тысяч человек. Среди них объявлена полная мобилизация.

"Все, что хочет Путин, и тот путь, который он избрал, и ту тактику, которую он сегодня выбрал, он ее реализует. Чем быстрее президент Зеленский это поймет, тем лучше", - считает Гергерт.

Он также требует встречи с Владимиром Зеленским, добавляя, что чем скорее она произойдет, тем быстрее начнутся "победные процессы в этой войне".

Заместитель командира УДА подчеркнул, что победы можно достичь только опираясь на свой народ, свое войско и своих волонтеров.

По словам Гергерта, добровольцы против того, что "шепчет Путин", поскольку "все, что он хочет, ведет к развалу нашей страны и ее оккупации".

О том, что не оставят Золотое в Луганской области заявили и ветераны, которые находятся в городе с 6 октября.

"Нас здесь много. Мы не оставим поселок и будем держать оборону", - говорится в видеообращении ветеранов, опубликованном в телеграмм-канале " Последний блокпост".

Кроме этого, лидер Национального корпуса призвал к мобилизации в Золотое, где планируют 9 октября начать разведение сил