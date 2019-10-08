Деревянченко и Головкина отстранили от бокса после ожесточенного боя
Об этом сообщает Vesti.kz.
Такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк (США). Отстранение является обычной процедурой для боксеров после боя, в случае получения ими серьезных повреждений. Головкина и Деревянченко отстранили от матчей на неопределенный срок.
Бой Головкин - Деревянченко за титул чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версии IBF (Международной боксерской федерации) состоялся 6 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Уже в первом раунде украинец побывал в нокдауне, но сумел подняться и выстоять до финального гонга. По итогам 12 раундов судьи единогласно отдали победу Головкину, которую многие специалисты назвали противоречивой.
После боя оба боксера были доставлены в больницу и пропустили послематчевую пресс-конференцию.
- Напомним, 6 октября в поединке за титул чемпиона мира IBF в среднем весе украинец Сергей Деревянченко уступил казахстанцу Геннадию Головкину .
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