 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДенисова просит Москалькову установить местонахождение "крымских диверсантов" Дудки и Бессарабова

Денисова просит Москалькову установить местонахождение "крымских диверсантов" Дудки и Бессарабова


фото: rfe
Украинский омбудсмен заявила, что на сегодня местонахождение граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова неизвестно

Об этом Людмила Денисова написала в Facebоok.

"Согласно полученной информации от родных и адвокатов, в конце сентября наших граждан вывезли из пенитенциарного заведения на территории временно оккупированного Крыма. Где сейчас находятся граждане Украины - неизвестно", - отметила уполномоченная по правам человека.

Денисова сообщила, что безотлагательно обратилась к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой принять меры по установлению местонахождения Владимира Дудки и Алексея Бессарабова для дальнейшего информирования родных и адвокатов.

Владимира Дудку и Алексея Бессарабова задержали за якобы диверсионную деятельность в октябре 2016 года, а в апреле 2019 г. приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, 15 октября 2019 г. в Верховном суде РФ должно состояться рассмотрение апелляции.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

8 октября, 2019 вторник

больше новостей

8 октября, 2019 вторник

7 октября, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать