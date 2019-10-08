Денисова просит Москалькову установить местонахождение "крымских диверсантов" Дудки и Бессарабова

8 октября, 2019, 12:21

Украинский омбудсмен заявила, что на сегодня местонахождение граждан Украины Владимира Дудки и Алексея Бессарабова неизвестно

Об этом Людмила Денисова написала в Facebоok.

"Согласно полученной информации от родных и адвокатов, в конце сентября наших граждан вывезли из пенитенциарного заведения на территории временно оккупированного Крыма. Где сейчас находятся граждане Украины - неизвестно", - отметила уполномоченная по правам человека.

Денисова сообщила, что безотлагательно обратилась к уполномоченному по правам человека РФ Татьяне Москальковой принять меры по установлению местонахождения Владимира Дудки и Алексея Бессарабова для дальнейшего информирования родных и адвокатов.

Владимира Дудку и Алексея Бессарабова задержали за якобы диверсионную деятельность в октябре 2016 года, а в апреле 2019 г. приговорили к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, 15 октября 2019 г. в Верховном суде РФ должно состояться рассмотрение апелляции.