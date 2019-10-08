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Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенного оружия

День в зоне ООС: оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенного оружия

Во вторник, 8 октября, по состоянию на 19:00 российские войска на Донбассе 4 раза обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли украинских военных вблизи Водяного с направления Ужовка из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы били по укреплениям Объединенных сил у Луганского с направления Лозового из ручного противотанкового гранатомета, вблизи Светлодарска с направления Лозового - из гранатометов различных систем неподалеку Майского с направления Доломитного - из 82-мм миномета .

Потерь вследствие этих обстрелов не зафиксировано.

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