День в зоне ООС: оккупанты обстреляли украинские позиции из запрещенного оружия
8 октября, 2019, 20:13
Во вторник, 8 октября, по состоянию на 19:00 российские войска на Донбассе 4 раза обстреляли позиции украинской армии, в том числе из запрещенных Минскими соглашениями 82-мм минометов
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" захватчики обстреляли украинских военных вблизи Водяного с направления Ужовка из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" террористы били по укреплениям Объединенных сил у Луганского с направления Лозового из ручного противотанкового гранатомета, вблизи Светлодарска с направления Лозового - из гранатометов различных систем неподалеку Майского с направления Доломитного - из 82-мм миномета .
Потерь вследствие этих обстрелов не зафиксировано.
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