8 октября, 2019, 21:23

Подконтрольный оккупантам Верховный суд Крыма оставил фигурантов "дела Хизб ут-Тахри" Энвера Омерова, Ризу Омерова и Айдер Джеппарова под арестом в СИЗО.

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Александра Стасюка.

Арестованные будут в изоляторе до 5 ноября.

По словам Стасюка, со дня задержания (10 июня) с арестованными не провели никаких действий, чтобы доказать их причастность к преступлению. Российская сторона не комментирует эту информацию.