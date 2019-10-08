Дело "Хизб ут-Тахрир": крымский "суд" продлил арест трем фигурантам
8 октября, 2019, 21:23
Подконтрольный оккупантам Верховный суд Крыма оставил фигурантов "дела Хизб ут-Тахри" Энвера Омерова, Ризу Омерова и Айдер Джеппарова под арестом в СИЗО.
Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Александра Стасюка.
Арестованные будут в изоляторе до 5 ноября.
По словам Стасюка, со дня задержания (10 июня) с арестованными не провели никаких действий, чтобы доказать их причастность к преступлению. Российская сторона не комментирует эту информацию.
- Напомним, что активиста и фигуранта по "делу Хизб ут-Тахрир" Рустема Абильтарова этапировали в исправительную колонию № 1 в Ставропольском крае (Россия).
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