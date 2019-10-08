Через Украину будет курсировать грузовой поезд из Китая в Словакию

8 октября, 2019, 14:53

АО "Укрзализныця" начала обеспечивать регулярные маршруты транзитного поезда Metrans из Китая в Словакию территории Украины

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Согласно сообщению, первый контейнерный поезд из китайского города Сиань в словацкий город Дунайская-Стреда курсировал по территории Украины 27-29 сентября и был сформирован из 44 сорокафутовых контейнеров.

"Metrans переориентировала грузопоток по этому маршруту с польской территории на украинскую. Маршрут через Украину короче на 520 км, чем по территории Польши, что способствует экономии средств отправителя. Благодаря активной позиции "Укрзализныци" Metrans выбрала маршрут именно через Украину ", - говорится в сообщении.

Предварительно планируется, что из Китая в Словакию и обратно будут курсировать 4 пары контейнерных поездов ежемесячно.

"В октябре планируется отправить два следующих", - говорится в сообщении.