Церковь Греции соберется на внеочередной Собор рассмотреть вопрос о признании автокефалии ПЦУ

8 октября, 2019, 15:32

Внеочередной Собор иерархов Церкви Греции состоится 12 октября, в субботу, и рассмотрит тему "Информация об Автокефальной Церкви Украины"

Об этом сообщил архиепископ Евстратий Зоря на своей странице в Facebook.

7 октября 2019 года Блаженнейший Архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним II подписал соответствующее распоряжение.

"Как известно, на этой неделе в Афинах состоится очередное заседание Собора иерархов Церкви Греции, которое завершится 11 октября. Среди перечня тем заседания не было ни одной, связанной с Украиной, поэтому промосковские информационные ресурсы поспешили сообщить, что" вопрос о признании автокефалии ПЦУ Собор греческой Церкви не будет рассматривать". Как это и является стандартным для таких ресурсов, они поспешили желаемое выдать за действительное", - отметил Евстратий Зоря.

Он отметил, что, действительно, на очередной сессии Собора иерархов вопрос рассматриваться не будет. Но сразу на следующий день Глава Собора и Предстоятель Церкви Греции Блаженнейший Архиепископ Иероним созывает внеочередное заседание - выбрав такую форму для соблюдения определенных процедурных традиций.

"Следует напомнить, что "украинский вопрос" уже был заслушан Постоянным Синодом Церкви Греции, принял к сведению отчеты двух синодальных комиссий по вопросу украинской церковной автокефалии. Оба отчета были положительными. По итогам слушаний Синод констатировал, что Вселенский Патриарх имеет право провозглашать автокефалию Поместных церквей (в то время как РПЦ настаивает, что необходимо это делать только при наличии согласия всех Поместных церквей, имея в виду, на самом деле, невозможность провозгласить автокефалию без согласия Московского Патриархата)", - заметил архиепископ.

Также Синод констатировал обычное право Архиепископа Афинского решать вопросы, связанные с появлением новой автокефальной Церкви - то есть способ и порядок вхождения с ней в отношения, как с Церковью-Сестрой, включение имени Предстоятеля для поминовения в Диптихе и тому подобное.

Он подчеркивает, что следует ожидать, что такую же поддержку вопрос получит и от Собора иерархов Церкви Греции.