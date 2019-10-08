Бразильский футболист сделал дерзкое заявление о своей роли в истории Украины
8 октября, 2019, 15:55
Натурализованный форвард сборной Украины Жуниор Мораес заявил, что его голы за "Шахтер" - это результат кропотливой работы
Об этом сообщает официальный youtube-канал УАФ.
Натурализованный бразильский форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес считает, что сделал немалый вклад в историю Украины.
"Я очень рад этому достижению. Оно является результатом тяжелой работы. Я уже являюсь историей Украины", - заявил футболист.
На счету 32-летнего Мораеса 145 матчей в чемпионате Украины, 81 гол и 23 ассиста. За сборную Украины футболист провел 4 матча, а результативными действиями не отличался.
Форвард также играл в Украине за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо".
- 8 октября полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев пригрозил "поломать" партнера по сборной Украины Андрея Ярмоленко.
- 4 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко принял решение довызвать в команду Сергея Сидорова, Виктора Коваленко и Евгения Шахова.
- Напомним, 20 октября главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил состав на матчи квалификации Евро-2020 против Литвы и Португалии.
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