Бразильский футболист сделал дерзкое заявление о своей роли в истории Украины

8 октября, 2019, 15:55

Натурализованный форвард сборной Украины Жуниор Мораес заявил, что его голы за "Шахтер" - это результат кропотливой работы

Об этом сообщает официальный youtube-канал УАФ.

Натурализованный бразильский форвард донецкого "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес считает, что сделал немалый вклад в историю Украины.

"Я очень рад этому достижению. Оно является результатом тяжелой работы. Я уже являюсь историей Украины", - заявил футболист.

На счету 32-летнего Мораеса 145 матчей в чемпионате Украины, 81 гол и 23 ассиста. За сборную Украины футболист провел 4 матча, а результативными действиями не отличался.

Форвард также играл в Украине за донецкий "Металлург" и киевское "Динамо".