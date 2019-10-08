Большая часть реликвий времен Киевской Руси вывезена в Россию, - искусствоведы

8 октября, 2019, 19:38

Искусствоведы Андрей Комарницкий и Богдан Зятык в книге описывают десятки памятников времен Украины-Руси, которые были вывезены в Россию в разные времена

Вышла книга "Святыни Княжеской Украины", которая знакомит с украинским реликвиями времен Украины-Руси (Х-ХIII веков), которые были разрушены, похищены и вывезены преимущественно в Россию, где их переименовали и переписали историю их происхождения.

Наибольший ущерб принес Андрей Боголюбский, который грабил и разрушал Киев, вывозил в Россию украинские реликвии.

"Боголюбский разрушил Киев со всем тем, что испокон веков было святым для всей Руси", так писал Николай Костомаров. В 1157 году Боголюбский вывозит Вышгородскую Богородицу. Организует коалицию князей против Киева и страшно его уничтожает, это фиксируют все летописи. Часть памятников вывозится на север. Уничтожение Боголюбским было ужасно. До него так никто не разрушал, это был принципиальный акт северного князя, который был представителем поздней московской государства и вывоз очень много достопримечательностей. С тех пор и началось грабежа Украины ", - рассказывает Андрей Комарницкий.

Богдан Зятык отмечает, что ситуация с вывозом и уничтожением памятников эпохи Руси позволяет понять, как украинскую историю и культуру пытались веками фальсифицировать и на украинской истории и культуре строили и строят собственные вымышленные.

Одна из первых святынь Княжеской Украины, упомянутая в "Летописи Руской", - это мощи, а именно: голова святого Климента - папы Римского. Есть факты, подтверждающие, что мощи хранились в Десятинной церкви. Собственно авторы книги подробно описывают эту реликвию, опираясь на архивные материалы. Мощи святого Климента, а именно его голова хранится в Киево-Печерской лавре.

Среди икон, которые попали в Россию, кроме киевских, были из Чернигова, Галича, Переяслава. Древнеукраинские реликвии хранились в Успенском соборе Московского Кремля, затем в Третьяковской галерее.

Львовские искусствоведы систематизировали и интерпретировали только часть из огромного пласта украинской культуры Княжеской Украины. Основная цель книги, говорят авторы, это возвращение украинцам собственной истории. И это маленькая победа на культурном фронте, которая еще и объединяет украинскую церковь на основе общих ценностей киевской цивилизации.