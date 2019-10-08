Боевиков- "депутатов" из ОРДЛО в Раде не будет, - Пристайко

8 октября, 2019, 09:30

Одной из "красных линий" политического процесса является недопущение боевиков, стрелявших в украинцев, в Верховную Раду

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Укринформ .

"И, например, люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся... и не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это тоже политическая "красная линия". И таких "красных линий" очень много, в пределах которых происходит политический процесс, политическое обсуждение", - заявил Пристайко.

Глава МИД подчеркнул, что безопасность украинцев, возвращение территорий, суверенитет и территориальная целостность Украины - это приоритет для власти.