Боевиков- "депутатов" из ОРДЛО в Раде не будет, - Пристайко
8 октября, 2019, 09:30
Одной из "красных линий" политического процесса является недопущение боевиков, стрелявших в украинцев, в Верховную Раду
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире "Свободы слова" на ICTV, передает Укринформ .
"И, например, люди, которые стреляли в наших людей, не вернутся... и не сядут рядом с депутатами Верховной Рады. Это тоже политическая "красная линия". И таких "красных линий" очень много, в пределах которых происходит политический процесс, политическое обсуждение", - заявил Пристайко.
Глава МИД подчеркнул, что безопасность украинцев, возвращение территорий, суверенитет и территориальная целостность Украины - это приоритет для власти.
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