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Espreso.tvОбществоБлагодаря рекордному урожаю курс гривни будет меняться и зимой - НБУ

Благодаря рекордному урожаю курс гривни будет меняться и зимой - НБУ

Рекордно большой урожай зерновых в этом году и поступления от его экспорта будут поддерживать укрепление курса гривни. При этом такое укрепление будет происходить не только осенью, но и в долгосрочной перспективе

О в НБУ сообщили в ответ на запрос hromadske.

"Другой ключевой фактор поступления валюты из-за рубежа - рекордный рост урожайности зерновых в Украине. Это означает, что поступления от экспорта рекордного урожая продолжают подпитывать предложение валюты и являются не сезонным фактором, но и результатом действия нового фактора, который будет иметь долгосрочный эффект на ситуацию на валютном рынке", - сообщили в Нацбанке.

Там считают, что сейчас ситуация на валютном рынке Украины благоприятна для роста курса гривни. В частности, это объясняют высоким спросом на государственные ценные бумаги и тенденциями на мировых рынках капитала и украинского экспорта. Девальвация гривни в таких условиях возможна под влиянием психологических факторов.

 

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