Благодаря рекордному урожаю курс гривни будет меняться и зимой - НБУ
О в НБУ сообщили в ответ на запрос hromadske.
"Другой ключевой фактор поступления валюты из-за рубежа - рекордный рост урожайности зерновых в Украине. Это означает, что поступления от экспорта рекордного урожая продолжают подпитывать предложение валюты и являются не сезонным фактором, но и результатом действия нового фактора, который будет иметь долгосрочный эффект на ситуацию на валютном рынке", - сообщили в Нацбанке.
Там считают, что сейчас ситуация на валютном рынке Украины благоприятна для роста курса гривни. В частности, это объясняют высоким спросом на государственные ценные бумаги и тенденциями на мировых рынках капитала и украинского экспорта. Девальвация гривни в таких условиях возможна под влиянием психологических факторов.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-