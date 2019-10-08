Бахматов: Зеленский в принятии решений возлагается на опыт, "чуйку" и на людей, которые рядом

8 октября, 2019, 09:36

Об этом новый советник киевского мэра Виталия Кличко Максим Бахматов рассказал в интервью Украинской правде.

"Расскажу общую логику и конструкцию творчества Владимира Зеленского. Творчество не выдерживает демократии. Только диктатура. Все. Я могу точно сказать, что в "Квартале" он был царь и бог. Реально", - сказал Бахматов.

Бахматов пояснил, что желания Зеленского во время работы в "Квартале" не оспаривали.

"Когда мы с ним говорили, я его спросил, понимает ли он, куда идет, потому что здесь придется договариваться", - сказал советник Кличко.

Он также ответил на вопросы о текущем стиле управления Зеленского.

"Такой же, как в "Квартале". Я думаю, что он сам принимает решения, думаю, что решения часто принимаются по ощущениям. Он полагается на свой опыт, на "чуйку" и на людей, которые рядом с ним", - добавил Бахматов .