Баканов дал высокую должность экс-сотруднику СБУ, причастному к акции под зданием Шабунина - "Схемы"

8 октября, 2019, 14:35

Глава СБУ Иван Баканов назначил на должность первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности экс-сотрудника этого же департамента Романа Матковского, который причастен к организации акции под домом активиста Виталия Шабунина

Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Отмечается, что в СБУ это назначение не подтвердили, однако сам Матковский сказал: "Врать не буду - информация соответствует действительности. Назначили на выходных. Меня пригласили. Та команда, с которой мы работали, когда началась война в сложное время для Украины. Проходил полную проверку, с полиграфом, все как надо ".

На вопрос не помешала ли причастность к организации акции под зданием антикоррупционера, Матковский ответил: "Вы же понимаете, что я к акции под зданием Шабунина имею отношение ровно столько, сколько имею. Квадрокоптер мой (точнее - "Автомайдана"), акция - не моя. Были определенные позиции в Службе, нюансы, вы сами понимаете, кто чем занимался ".