Баканов дал высокую должность экс-сотруднику СБУ, причастному к акции под зданием Шабунина - "Схемы"
Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на собственные источники в СБУ.
Отмечается, что в СБУ это назначение не подтвердили, однако сам Матковский сказал: "Врать не буду - информация соответствует действительности. Назначили на выходных. Меня пригласили. Та команда, с которой мы работали, когда началась война в сложное время для Украины. Проходил полную проверку, с полиграфом, все как надо ".
На вопрос не помешала ли причастность к организации акции под зданием антикоррупционера, Матковский ответил: "Вы же понимаете, что я к акции под зданием Шабунина имею отношение ровно столько, сколько имею. Квадрокоптер мой (точнее - "Автомайдана"), акция - не моя. Были определенные позиции в Службе, нюансы, вы сами понимаете, кто чем занимался ".
- В апреле 2017 года "Схемы" обнаружили, что на заказную акцию протеста под зданием главы ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина 9 апреля работники СБУ выезжали прямо из-под здания СБУ, действовали слаженно с митингующими, которые дождались на метро "Славутич" и кортежем поехали к дому активиста.
- А видеосъемкой акции с дрона на месте событий руководил непосредственно Матковский. Сам Роман Матковский отрицает, что был причастен к организации митинга.
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