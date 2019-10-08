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Espreso.tvМирАмерика создает подводные лодки, "о которых никто не мог даже подумать", - Трамп

Америка создает подводные лодки, "о которых никто не мог даже подумать", - Трамп


фото: reuters
США разрабатывают новое вооружение, включая подводные лодки нового образца

Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома .

Президент добавил, что США развивают и обновляют свое ядерное вооружение.

"У нас есть оружие, которое никто даже представить себе не может. Какое-то (из него) мы демонстрируем, какое нет... Мы создаем подводные лодки, о которых никто не мог даже подумать", - заявил он.

  • Напомним, накануне во флот США вошли ядерная подводная лодка и корабль-невидимка.
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