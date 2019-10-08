Америка создает подводные лодки, "о которых никто не мог даже подумать", - Трамп

8 октября, 2019, 10:16

США разрабатывают новое вооружение, включая подводные лодки нового образца

Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома .

Президент добавил, что США развивают и обновляют свое ядерное вооружение.

"У нас есть оружие, которое никто даже представить себе не может. Какое-то (из него) мы демонстрируем, какое нет... Мы создаем подводные лодки, о которых никто не мог даже подумать", - заявил он.