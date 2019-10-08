91% в этом году купленных украинцами электрокаров были в употреблении

8 октября, 2019, 13:38

За девять месяцев 2019 г. украинцы зарегистрировали почти 5,5 тысячи электромобилей

Такие данные приводит ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

В частности, из зарегистрированных с начала года электромобилей 5081 машину купили для собственных целей, в то время как компании приобрели почти 400 электромобилей для коммерческого использования.

91% составили машины, которые раньше были в употреблении.

Спрос на электромобили среди украинских компаний с начала года вырос в 2 раза, а среди физических лиц - на 42%.

"Наиболее ходовыми на рынке электромобилей оказались старые машины в возрасте до 5 лет. На их долю пришлось более 52% регистраций. Около 39% составили авто возрастом 5 и более лет, а новые автомобили не смогли дотянуть и до 9% ", - сообщили в "Укравтопроме".

Самыми популярными марками электромобилей среди украинцев стали NISSAN Leaf, TESLA Model S и BMW i3.

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