91% в этом году купленных украинцами электрокаров были в употреблении
Такие данные приводит ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".
В частности, из зарегистрированных с начала года электромобилей 5081 машину купили для собственных целей, в то время как компании приобрели почти 400 электромобилей для коммерческого использования.
91% составили машины, которые раньше были в употреблении.
Спрос на электромобили среди украинских компаний с начала года вырос в 2 раза, а среди физических лиц - на 42%.
"Наиболее ходовыми на рынке электромобилей оказались старые машины в возрасте до 5 лет. На их долю пришлось более 52% регистраций. Около 39% составили авто возрастом 5 и более лет, а новые автомобили не смогли дотянуть и до 9% ", - сообщили в "Укравтопроме".
Самыми популярными марками электромобилей среди украинцев стали NISSAN Leaf, TESLA Model S и BMW i3.
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Напомним, в 2018 году украинцы купили электрокаров почти вдвое больше , чем в 2017 году.
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В январе 2019 году в Украине поставили на учет 441 электромобиль, что в 2,3 раза больше, чем в январе 2018 года.
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К концу 2022 будет действовать норма , освобождающая ввоз в Украину транспортных средств, оснащенных только электродвигателями, от уплаты НДС и акциза.
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