Зеленский упростил процедуру пересечения КПВВ на Донбассе для людей, товаров и транспорта
7 октября, 2019, 14:11
Указом предусматривается упрощение условий въезда и выезда с оккупированных территорий Донбасса
Об этом говорится в указе президента.
Кабинету Министров Украины президент приказал:
- проработать вопрос относительно упрощения въезда лиц, перемещение товаров на ТОТ на Донбассе, а также предоставление на КПВВ медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения;
- решить вопрос обустройства, содержания и функционирования КПВВ на которых осуществляются меры контроля въезда / выезда лиц, транспортных средств и товаров, перемещаемых на временно оккупированных территориях и с таких территорий;
- улучшить условия проезда и безопасности движения путем ремонта на автомобильных дорогах H-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк (на участке Старобельск - Счастье) и Т1306 Северодонецк - Новоайдар.
Генштабу ВСУ, Луганской ОГА Зеленский приказал безотлагательно принять меры, которые связаны с восстановлением моста до 27 ноября, в частности:
- наладить взаимодействие субъектов, вовлеченных в ремонт;
- доступ исполнителей ремонта на соответствующие объекты и их безопасность;
- круглосуточную охрану и освещение мест хранения строительных материалов, а также привлеченных к выполнению ремонтно-восстановительных работ автотранспортных средств и специализированной инженерной техники;
- своевременное выполнение работ по монтажу временной мостовой конструкции
- бесперебойное функционирование контрольного пункта въезда / выезда "Станица Луганская".
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