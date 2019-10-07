Зеленский упростил процедуру пересечения КПВВ на Донбассе для людей, товаров и транспорта

7 октября, 2019, 14:11

Указом предусматривается упрощение условий въезда и выезда с оккупированных территорий Донбасса

Об этом говорится в указе президента.

Кабинету Министров Украины президент приказал:

проработать вопрос относительно упрощения въезда лиц, перемещение товаров на ТОТ на Донбассе, а также предоставление на КПВВ медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения;

решить вопрос обустройства, содержания и функционирования КПВВ на которых осуществляются меры контроля въезда / выезда лиц, транспортных средств и товаров, перемещаемых на временно оккупированных территориях и с таких территорий;

улучшить условия проезда и безопасности движения путем ремонта на автомобильных дорогах H-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк (на участке Старобельск - Счастье) и Т1306 Северодонецк - Новоайдар.

Генштабу ВСУ, Луганской ОГА Зеленский приказал безотлагательно принять меры, которые связаны с восстановлением моста до 27 ноября, в частности: