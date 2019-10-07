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Espreso.tvОбществоЗеленский назначил Ермака членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский назначил Ермака членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома"


фото: pravda.com.ua
Президент подписал указ о членах Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром"

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Согласно указу №734 / 2019, членами Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" стали помощник президента Андрей Ермак и генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смелянский.

Давид Арахамия прекращает полномочия члена Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Указом также определены утратившие силу:

  • Указ Президента Украины от 17 марта 2014 № 309 "О членах Наблюдательного совета Государственного концерна" Укроборонпром ";
  • Указ Президента Украины от 17 ноября 2016 № 510 "О внесении изменения в Указ Президента Украины от 17 марта 2014 № 309";
  • Указ Президента Украины от 18 января 2018 № 8 "О внесении изменения в Указ Президента Украины от 17 марта 2014 № 309";
  • Указ Президента Украины от 12 июня 2019 № 402 "Вопросы Наблюдательного совета Государственного концерна" Укроборонпром ";
  • Указ Президента Украины от 9 июля 2019 № 499 "О членах Наблюдательного совета Государственного концерна" Укроборонпром ";
  • Указ Президента Украины от 29 августа 2019 № 632 "Вопросы Наблюдательного совета Государственного концерна" Укроборонпром ";
  • Указ Президента Украины от 30 августа 2019 № 639 "Вопросы Наблюдательного совета Государственного концерна" Укроборонпром ".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.


 

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