Зеленский назначил Ермака членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома"
7 октября, 2019, 13:19
Президент подписал указ о членах Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром"
Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
Согласно указу №734 / 2019, членами Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" стали помощник президента Андрей Ермак и генеральный директор акционерного общества "Укрпочта" Игорь Смелянский.
Давид Арахамия прекращает полномочия члена Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".
Указом также определены утратившие силу:
- Указ Президента Украины от 17 марта 2014 № 309 "О членах Наблюдательного совета Государственного концерна" Укроборонпром ";
- Указ Президента Украины от 17 ноября 2016 № 510 "О внесении изменения в Указ Президента Украины от 17 марта 2014 № 309";
- Указ Президента Украины от 18 января 2018 № 8 "О внесении изменения в Указ Президента Украины от 17 марта 2014 № 309";
- Указ Президента Украины от 12 июня 2019 № 402 "Вопросы Наблюдательного совета Государственного концерна" Укроборонпром ";
- Указ Президента Украины от 9 июля 2019 № 499 "О членах Наблюдательного совета Государственного концерна" Укроборонпром ";
- Указ Президента Украины от 29 августа 2019 № 632 "Вопросы Наблюдательного совета Государственного концерна" Укроборонпром ";
- Указ Президента Украины от 30 августа 2019 № 639 "Вопросы Наблюдательного совета Государственного концерна" Укроборонпром ".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Читайте также
-
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-
-
3 октября, 2019 Новый секретарь СНБО. 10 фактов об Алексее Данилове
Читайте также
-
6 октября, 2019 Иван Марчук: Украинская культура находится за бортом
-
4 октября, 2019 Виталий Портников: Зеленский обманывает себя и нас
-