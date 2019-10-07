Зеленский наивно надеется, что "Слуга народа" выигрывает у террористов выборы на Донбассе, - политолог Владимир Горбач

7 октября, 2019, 13:40

Соглашаясь на "формулу Штайнмайера" и на проведение выборов в ОРДЛО, президент Украины Зеленский рассчитывает на победу в этих районах своей партии "Слуга народа"

Такое мнение высказал политолог, аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на Еспресо.TV .

"Я думаю, что президент Зеленский, когда соглашается на выборы на Донбассе, он политически наивно надеется, что его партия" Слуга народа "эти выборы выиграет. И я думаю, что именно это и является главной иллюзией или главной "заманухой" для Зеленского , чтобы он шел, ехал на этом эскалаторе к капитуляции ", - пояснил эксперт.

"Он думает, что он там выиграет выборы, потому что он думает, что это будут выборы", - подчеркнул Горбач.

Однако, за пять с половиной лет российской оккупации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей установлено совсем другие порядки, добавил он.

Кроме того, вопрос о возможности свободного волеизъявления местных избирателей - при условии присутствия оккупантов и коллаборационистов, а также вопросы деятельности и персонального состава будущих избирательных комиссий.

"На этой территории живут реальные, конкретные люди, которые конкретно будут организовывать этот избирательный процесс, конкретно будут считать, выдвигать кандидатов и все остальное. Будут конкретно имитировать этот избирательный процесс. И это будут не украинцы. Это не будет Украинское государство. Это будут делать россияне руками местных марионеток ", - заявил Горбач.