Зеленский говорил Трампу, что считает вмешательство в выборы "самой большой угрозой", - Пристайко
Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает УНИАН.
"Меньше, чего мы бы хотели в ситуации, когда у нас есть война с Россией, чрезвычайно сложные переговоры, когда у нас столько много проблем - это быть втянутыми во внутреннюю политику Соединенных Штатов накануне их выборов", - заявил Пристайко.
Министр иностранных дел Украины отметил, что президент Зеленский сказал Трампу, что считает вмешательство в выборы наибольшей угрозой и что не может представить, чтобы кто-то из украинцев вмешивался в чужие выборы "в других государствах, а тем более в Америке.
"Это действительно вредит нам. Мы стараемся объяснить о том, что расследования, которые должны вестись и по Burisma и по другим компаниям - они должны проходить без вмешательства правительства. Они должны быть справедливыми", - добавил Пристайко.
- Президент Украины Владимир Зеленский возразил, что глава Белого дома Дональд Трамп оказывал на него давление во время июльского телефонного разговора
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