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Espreso.tvОбществоЗеленский говорил Трампу, что считает вмешательство в выборы "самой большой угрозой", - Пристайко

Зеленский говорил Трампу, что считает вмешательство в выборы "самой большой угрозой", - Пристайко


фото: reuters
Глава МИД заявил, что Украина не хочет быть втянутой во внутреннюю политику США

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает УНИАН.

"Меньше, чего мы бы хотели в ситуации, когда у нас есть война с Россией, чрезвычайно сложные переговоры, когда у нас столько много проблем - это быть втянутыми во внутреннюю политику Соединенных Штатов накануне их выборов", - заявил Пристайко.

Министр иностранных дел Украины отметил, что президент Зеленский сказал Трампу, что считает вмешательство в выборы наибольшей угрозой и что не может представить, чтобы кто-то из украинцев вмешивался в чужие выборы "в других государствах, а тем более в Америке.

"Это действительно вредит нам. Мы стараемся объяснить о том, что расследования, которые должны вестись и по Burisma и по другим компаниям - они должны проходить без вмешательства правительства. Они должны быть справедливыми", - добавил Пристайко.

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