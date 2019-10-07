За год Украина почти утроила мощности "зеленой" энергетики

7 октября, 2019, 10:43

Общая мощность производителей из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые работают по "зеленому" тарифу, на начало октября этого года составляла около 5000 МВт, что в 2,77 раза больше показателя на начало октября прошлого года

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Государственного агентства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Сергей Савчук.

"Более 2 млрд евро инвестировано в более чем 2500 МВт новых мощностей « чистой » электроэнергетики, введенных в Украине за 9 месяцев этого года", - написал он.

В частности, за этот период установлены новые солнечные электростанции мощностью 2000 МВт, ветровые - более 400 МВт, биогазовые установки - 24 МВт, объекты малой гидроэнергетики - 13 МВт, объекты на биомассе - 4 МВт.

По информации главы ведомства, домохозяйства Украины за полгода установили 120 МВт мощностей, производящих электричество из энергии солнца.

"Благодаря указанным новым объектам, общая мощность возобновляемой электроэнергетики выросла в 2 раза только за 9 месяцев: с около 2300 МВт по состоянию на конец 2018 до около 5000 МВт по состоянию на 01.10.2019 года», - отметил Савчук.