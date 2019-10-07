 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЗа год Украина почти утроила мощности "зеленой" энергетики

За год Украина почти утроила мощности "зеленой" энергетики

Общая мощность производителей из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), которые работают по "зеленому" тарифу, на начало октября этого года составляла около 5000 МВт, что в 2,77 раза больше показателя на начало октября прошлого года

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Государственного агентства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Сергей Савчук.

"Более 2 млрд евро инвестировано в более чем 2500 МВт новых мощностей « чистой » электроэнергетики, введенных в Украине за 9 месяцев этого года", - написал он.

В частности, за этот период установлены новые солнечные электростанции мощностью 2000 МВт, ветровые - более 400 МВт, биогазовые установки - 24 МВт, объекты малой гидроэнергетики - 13 МВт, объекты на биомассе - 4 МВт.

По информации главы ведомства, домохозяйства Украины за полгода установили 120 МВт мощностей, производящих электричество из энергии солнца.

"Благодаря указанным новым объектам, общая мощность возобновляемой электроэнергетики выросла в 2 раза только за 9 месяцев: с около 2300 МВт по состоянию на конец 2018 до около 5000 МВт по состоянию на 01.10.2019 года», - отметил Савчук.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

7 октября, 2019 понедельник

6 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

7 октября, 2019 понедельник

6 октября, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать