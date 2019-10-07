Яременко об оккупации Донбасса: Россия считает, что она в праве диктовать нам какие-то обстоятельства

7 октября, 2019, 10:15

В условиях оккупации части Донбасса Россия считает, что она в праве диктовать Украине обстоятельства

Об этом заявил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью РБК-Украина.

"Президент говорит, что мы должны подойти к мирному процессу более серьезно и принять новый закон, в котором дать ответы на все эти вопросы. Но надо понимать: когда люди говорят, что нельзя идти ни на какие компромиссы с врагом, то я хотел бы напомнить, что не наши танки стоят под Тамбовом. А российские танки стоят на Донбассе. И в Крыму. в таких условиях Россия считает, что она в праве диктовать нам какие-то обстоятельства ", - пояснил Яременко.

По его словам, даже внутренние дискуссии в партии "Слуга народа" сводятся к готовности говорить об "особом статусе" в рамках децентрализации, увеличения полномочий местных общин, а не регионов, областей "или вообще чего-то непонятного, как ОРДЛО".