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Espreso.tvОбществоЯременко про выборы на Донбассе: "Мы получим хоть каких-то представителей в ОРДЛО"

Яременко про выборы на Донбассе: "Мы получим хоть каких-то представителей в ОРДЛО"

После проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса появятся официальные представители, а не "московские назначенцы"

Об этом заявил глава Комитета парламента по международным отношениям, депутат из фракции "Слуга народа" Богдан Яременко в интервью РБК-Украина .

Яременко считает, что выборы имеют логику: помогут понять, насколько представительной является местная власть

Он отметил, что после выборов в ОРДЛО появятся официальные представители, а не те, которых подсовывают сейчас в качестве главарей "Л / ДНР":

"Мы получим хотя бы каких-то представителей, к которым мы сможем относиться хоть немножко (длинная пауза, - ред.) терпимо, и с которыми мы сможем позволить себе какие-то формы диалога. В отличие от тех московских назначенцев, которых нам подсовывают сегодня в качестве" лидеров "ДНР / ЛНР", - отметил он.

Председатель комитета допустил, что итоги выборов в результате вмешательства Москвы для Украины вообще никакого значения иметь не будут.

"Может быть, итоги выборов в результате вмешательства Москвы для нас вообще никакого значения иметь не будут. А, возможно, мы получим какие-то органы местной власти, с которыми сможем обсуждать бытовые вопросы ремонта коммуникаций и т. Д. А сегодня любой контакт с представителями т. н. "ДНР / ЛНР" создает для нас огромные политические трудности ", - добавил он.

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