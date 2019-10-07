Выступление премьера Дании о покупке верблюда вызвало волну безудержного смеха в парламенте (видео)
7 октября, 2019, 16:05
Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии заседания парламента заставил парламентариев едва не плакать от смеха
Об этом сообщает Denmarks Radio.
Фредериксен зачитывала доклад о выкупе датским правительством цирковых животных. Недавно власти приобрели у владельцев четырех слонов, но у одного из них был друг - верблюд по кличке Али. Чтобы не разводить животных, правительство купило и его тоже.
Рассказывая эту историю, Фредериксен не смогла сдержать смех. За ней начал смеяться весь зал.
Премьер также поблагодарила крайне правых за то, что они поддержали решение о покупке животного, "несмотря на то что его зовут Али".
Успокоившись, парламентарии вернулись к обсуждению других тем.
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