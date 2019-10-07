Во флот США вошли ядерная подлодка и корабль-невидимка (ФОТО)
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
В задачи корабля будет входить патрулирование и защита флота от атак малых надводных судов, борьба с малошумными подводными лодками противника, противоминная борьба, ведения разведки, поддержка действий сил специальных операций.
Судно вооруженное 57-мм пушкой Mk.110, 30-мм зенитным арткомплексом, пусковой установкой на 11 зенитных ракет Evolved SeaRAM и четырьмя пулеметами. На его борту базируются два вертолета MH-60R / S и беспилотники.
Оно станет уже десятым кораблем класса Independance в составе ВМС США. В перспективе все корабли этого класса будут усилены противокорабельными ракетами NSM.
Be sure to tune in tomorrow right here on Twitter at 10:55 AM EDT and watch live as we commission our newest Independence -variant littoral combat ship (LCS), the future #USSCincinnati (LCS 20)! - https://t.co/chzqPMcmNT pic.twitter.com/1BJMeB6QEx- US Navy (@USNavy) October 4, 2019
Что же касается атомной подводной лодки USS Oregon SSN 793, то она оснащена 12-ю крылатыми ракетами Tomahawk.
"Oregon является двадцатым подводной лодкой класса « Вирджиния », которая имеет специальное звукопоглощающее покрытие корпуса и малошумной двигательную установку. Подводные лодки этого типа способны развивать скорость более 25 узлов и находиться на боевом дежурстве под водой в течение нескольких месяцев", - говорится в сообщении .
Всего планируется построить 48 субмарин этого класса, 33 из них - до 2030 года. Они должны полностью заменить в составе ВМС США ударные атомные подводные лодки типа "Лос-Анджелес" и усовершенствованный "Лос-Анджелес" сооружения 1970-1990-х годов.
#USNavy to christen its newest attack submarine, the future USS Oregon - https://t.co/FpMOie2as0 pic.twitter.com/fvOcbc0JiG- US Navy (@USNavy) October 4, 2019
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