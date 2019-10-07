Вместо нового оборудования - советский металлолом: СБУ раскрыла хищение на закупках для метро в Днепре

7 октября, 2019, 19:04

СБУ разоблачила руководство коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" на закупке некачественного оборудования. Предприятию нанесен ущерб в размере почти 2,5 миллиона гривен

Об этом сообщает пресс служба ведомства.

По данным следствия, в конце 2017 года чиновники приобрели непригодное оборудование времен СССР, под видом нового. Сумма контракта составила 2,6 миллиона гривен. На самом деле стоимость закупленного "металлолома" была максимум 100 000 гривен.

По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства метро возникла реальная угроза работе метрополитена и соответственно жизни и здоровью пассажиров.

Сейчас руководителю КП "Днепропетровский метрополитен" и директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в присвоении и растрате имущества, а также в служебном подлоге. Продолжается досудебное следствие.