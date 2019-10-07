В Житомирской области начальник сектора противодействия наркопреступности сбывал наркотики
7 октября, 2019, 07:38
Следователи ГБР задержали начальника одного из секторов управления противодействию наркопреступности ГУ Нацполиции в Житомирской области, подозреваемого в сбыте наркотиков
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, милиционер наладил схему по распространению наркотических средств на территории одного из районов Житомирской области. Он продавал наркотические средства и сырье распространителям для дальнейшей реализации.
Следователи ГБР задержали милиционера после сбыта очередной партии наркотиков. Задержанному сообщено о подозрении.
В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
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