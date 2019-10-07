В Житомирской области начальник сектора противодействия наркопреступности сбывал наркотики

7 октября, 2019, 07:38

Следователи ГБР задержали начальника одного из секторов управления противодействию наркопреступности ГУ Нацполиции в Житомирской области, подозреваемого в сбыте наркотиков

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, милиционер наладил схему по распространению наркотических средств на территории одного из районов Житомирской области. Он продавал наркотические средства и сырье распространителям для дальнейшей реализации.

Следователи ГБР задержали милиционера после сбыта очередной партии наркотиков. Задержанному сообщено о подозрении.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.