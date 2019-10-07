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Espreso.tvСпортВ Италии велогонщик упал в 100 метрах до финиша и умер

В Италии велогонщик упал в 100 метрах до финиша и умер


фото: gazzetta.it
Во время гонки в Италии погиб велогонщик Джованни Яннелли, он упал в 100 метрах до финиша

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Велогонщик любительской команды Hato Green Tea Beer Джованни Яннелли трагически умер во время гонки, спортсмен упал в 100 метрах от финиша, и был госпитализирован скорой.

Медики удалили ему опухоль, которая образовалась в голове в результате падения, и ввели в искусственную кому. 22-летний спортсмен умер, не приходя в сознание, когда врачи пытались вывести его из комы.

 

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