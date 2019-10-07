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Espreso.tvМирВ Ирландии разбился самолет, есть жертвы

В Ирландии разбился самолет, есть жертвы

В Ирландии разбился легкомоторный самолет, погибли два человека

Об этом сообщает Irish Times .

Самолет разбился через несколько минут после взлета. На месте катастрофы были найдены тела двух мужчин.

По предварительным данным, самолет взорвался или от удара о землю, или незадолго перед этим. На данный момент авиационные эксперты устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

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