В Ирландии разбился самолет, есть жертвы
7 октября, 2019, 07:16
В Ирландии разбился легкомоторный самолет, погибли два человека
Об этом сообщает Irish Times .
Самолет разбился через несколько минут после взлета. На месте катастрофы были найдены тела двух мужчин.
По предварительным данным, самолет взорвался или от удара о землю, или незадолго перед этим. На данный момент авиационные эксперты устанавливают причины и обстоятельства трагедии.
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