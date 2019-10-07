В Ирландии разбился самолет, есть жертвы

7 октября, 2019, 07:16

В Ирландии разбился легкомоторный самолет, погибли два человека

Об этом сообщает Irish Times .

Самолет разбился через несколько минут после взлета. На месте катастрофы были найдены тела двух мужчин.

По предварительным данным, самолет взорвался или от удара о землю, или незадолго перед этим. На данный момент авиационные эксперты устанавливают причины и обстоятельства трагедии.