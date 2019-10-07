В Шанхае 13-летний украинец совершил самоубийство из-за буллинга со стороны учителя
О трагедии в интервью Фактам рассказала тетя мальчика Анна Артеменко.
По ее словам, учитель мальчика Чжан Сяо Цюнь является сторонником нацистской идеологии. Он открыто называл Ваню "другим" и считал, что украинцу в Китае не место.
"Проблемы продолжались около двух лет. Иван рассказывал, что этот учитель мог не только оскорбить его, но и побить. Мог выбить из-под него стул, бить палкой по рукам, дергать за уши, ударить головой о парту, пинать ногами Ванин рюкзак. он регулярно применял насилие. Не говоря уже о бесконечных образы. он при всех говорил, что Вани здесь не место, регулярно кричал: "Езжай в свою Украину!" - рассказала Анна Артеменко.
В 2018 году девочка из этой школы бросилась со школьного окна и тоже разбилась насмерть.
"Мы пытаемся выяснить, что в тот день произошло в школе. Но очевидно, что это связано с террором со стороны учителя, который длился несколько лет. На левой руке Ваня написал" Жертва шанхайского образования ", а вокруг нарисовал символы неонацизма - те самые, которые им навязывал учитель ", - добавила тетя мальчика.
По ее словам, местная полиция в расследовании не заинтересована.
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